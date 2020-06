Angela Merkel, gli incontri riservati a Roma del suo ministro: "No totale a Salvini e Meloni al governo"

27 giugno 2020 a

a

a

A inizio settimana è passato sotto silenzio l’incontro a Roma tra Hieko Maas, ministro degli Esteri tedesco, e Luigi Di Maio. Le agenzie hanno battuto la notizia del faccia a faccia e soprattutto della visita all’ospedale Spallanzani, ma Dagospia aggiunge un dettaglio molto più importante di tutti gli altri: Maas era nella capitale anche per un incontro riservatissimo con alte autorità istituzionali del nostro paese. “Durante la chiacchierata - si legge nella Dagonews - il ministro tedesco avrebbe comunicato un no a caratteri cubitali a un eventuale approdo a Palazzo Chigi di Matteo Salvini e Giorgia Meloni”.

Ovviamente si tratterebbe di un diktat di Angela Merkel, la vera padrona dell’Unione europea: secondo la cancelliera il sovranismo anti-europeista dei due leader del centrodestra italiano potrebbe mettere a rischio gli aiuti comunitari all’Italia, in agenda nei prossimi anni per porre rimedio alla catastrofe del coronavirus. Messa giù così la cosa assume i contorni di un ricatto. Tra l’altro proprio oggi è uscita su La Stampa un’intervista alla Merkel che mette pressione su Giuseppe Conte: il concetto espresso dalla cancelliera è che le risorse Ue non devono rimanere inutilizzate e quindi l’Italia in attesa del Recovery Fund dovrebbe proprio attingere al Mes. Sul quale però il premier continua a fuggire per evitare la resa dei conti all’interno della maggioranza giallorossa e in particolare del Movimento 5 Stelle.

"A intermittenza". Giannini dalla Gruber, mascherina? No, bavaglio contro Salvini e Meloni, in diretta | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.