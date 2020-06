Matteo Salvini e l'immigrato che cucina un gatto a Livorno: "Dicono sia stato arrestato. Espulsione, non lo vogliamo in giro"

30 giugno 2020 a

Dopo Susanna Ceccardi, anche Matteo Salvini si indigna per la impressionante scena di Livorno, con un immigrato africano ripreso mentre è intento a cucinarsi in strada un gatto appena ucciso, nella più totale serenità.

Uccide un gatto e lo cucina in strada, Il video dell'immigrato, orrore a Livorno: ecco chi ci portiamo in casa | Guarda

Il video, rilanciato dalla candidata governatrice della Lega in Toscana, è diventato virale e il commento del leader del Carroccio è sferzante: "Una scena sconvolgente, crudele e mostruosa questa mattina presto in Toscana, vicino Livorno. Mi dicono che il delinquente sarebbe stato arrestato, spero venga confermato. Si merita galera e, se immigrato irregolare, espulsione, non lo vogliamo rivedere in giro!"

