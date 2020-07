Supermedia sondaggi, Giorgia Meloni: prima battuta d'arresto, il sussulto di Matteo Salvini

03 luglio 2020 a

La Supermedia Agi/Youtrend prende in considerazione tutti i sondaggi realizzati dai principali istituti specializzati nelle ultime due settimane. Rispetto a quindici giorni fa, la situazione fotografata è piuttosto positiva per la Lega di Matteo Salvini, che recupera 0,2 punti e risale al 25,8%, confermandosi abbondantemente il primo partito. Nelle intenzioni di voto stavolta subisce una piccola battuta d’arresto Giorgia Meloni: dopo settimane di crescita impetuosa, stavolta Fdi fa registrare -0,1 e scende al 14,6%. Un cambiamento quasi impercettibile ma che probabilmente indica una stabilizzazione della Meloni su queste cifre. Per quanto riguarda Silvio Berlusconi, invece, c’è poco da stare allegri: Fi è il partito che perde di più (-0,4) negli ultimi 15 giorni, scendendo al 6,8%. Per quanto riguarda le forze politiche della maggioranza, positivo il riscontro per il Pd, salito al 20,5% (+0,3), mentre il M5s è rimasto stabile al 16,1%. Nelle retrovie Matteo Renzi guadagna appena lo 0,1 ed è rilevato al 3,2% con Italia Viva, mentre Azione di Carlo Calenda è dato al 2,7% (+0,1).

