Alessandro Sallusti a Stasera Italia, il vero obiettivo di Giuseppe Conte: "Ha tentato di dividere il centrodestra"

Alessandro Sallusti, in collegamento con Stasera Italia (il programma condotto da Veronica Gentili su Rete Quattro), parla di Giuseppe Conte. Il ritratto non è dei migliori però. Per il direttore del Giornale infatti il premier ha voluto mettere zizzania nel centrodestra: "Conte - spiega in diretta - ha tentato di dividere il centrodestra facendo tavoli separati". Un buco, quello del premier, nell'acqua, visto che è stato ampiamente respinto.

Poi Sallusti fa riferimento alla lettera inviata dallo stesso Conte ai leader di centrodestra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Lettera con cui, dopo mesi di menefreghismo, il governo chiede un confronto. "Come andrà a finire l'interlocuzione - prosegue il direttore - non lo so". Una cosa per Sallusti è certa: "I presupposti non sono dei migliori. È difficile che l'opposizione accetti a scatola chiusa le qualsiasi proposta".

