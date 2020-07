Giuseppe Conte invita il centrodestra e Giorgia Meloni lo gela: "Aspettiamo da settimane, noi non parliamo di sesso degli angeli"

01 luglio 2020 a

Meglio tardi che mai. Giuseppe Conte ha finalmente preso (forse) in considerazione le opposizioni. Fonti della Lega parlano di un messaggio ricevuto da Matteo Salvini. Mittente? Proprio il premier che avrebbe confermato l’intenzione di un incontro per discutere del piano di rilancio del Paese. Il presidente del Consiglio si è fatto sentire anche con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. "Oggi mi è arrivata una lettera con la quale Giuseppe Conte mi rinvita a incontrarlo - ha precisato la leader di Fratelli d'Italia -. Aspettiamo un appuntamento da circa due settimane ma mi manda la lettera per dirmi che mi vorrebbe incontrare... Io ho ribadito che siamo disponibili ma visto che ci dobbiamo vedere gli ho chiesto cortesemente di mandarci i documenti che hanno elaborato dopo 10 giorni di Stati generali. Così non parliamo del sesso degli angeli ma di cose concrete".

Più morbida la replica di Berlusconi che in una nota di Forza Italia fa spere di essere disponibile e promette al governo un corposo dossier di proposte ideate per far ripartire il Paese e per utilizzare al meglio le ingenti risorse europee messe a disposizione dell’Italia.

