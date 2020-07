Annalisa Chirico contro Giuseppe Conte: "La lettera a Meloni e Salvini? Segno del fatto che non ha una strategia"

02 luglio 2020 a

Annalisa Chirico, ospite di Agorà su Rai 3, parla e critica l'atteggiamento del premier nei confronti dell'opposizione: "Il premier Conte scrive lettere a Matteo Salvini e Giorgia Meloni ma non ha una strategia. Siamo l’unico paese a non aver presentato ancora il Piano nazionale delle riforme. Mancano la volontà e le competenze per scrivere programmi credibili e attuare le riforme che l’Ue ci chiede".

La Chirico parla poi dei fondi europei: "Sono soldi che non esistono se non presenti dei piano dettagliati e credibili, se non presenti un piano ben monitorato, questi soldi non arrivano. C'è il problema delle carenze di competenze dei ministeri e servono così consulenti esterni. L'Europa ci chiede la riforma della pubblica amministrazione e la riforma della giustizia e non mi pare che il governo se ne stia occupando", conclude la giornalista.

