Maria Elena Boschi su Giuseppe Conte: "Per il Pd non è più un tabù farlo fuori", il retroscena di Minzolini

“Far fuori Giuseppe Conte per il Pd non è più un tabù”. È la sensazione colta anche da Maria Elena Boschi, che l’ha palesata allo stato maggiore di Italia Viva dopo aver avuto vari incontri con gli ex compagni di partito. Parole, quelle dell'ex sottosegretaria renziana, raccolte e rilanciate da Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale. Tra rinvii, idee poche e confuse e la questione scottante del Mes, il premier non è più ritenuto insostituibile. Dopo i mesi di "gloria" legati al lockdown, la pacchia è finita e a Palazzo Chigi potrebbero avvenire grossi cambiamenti da qui a settembre-ottobre.

"Tra 10 giorni cade". Conte, c'è la data di scadenza: destino legato a doppio filo a Berlusconi

“Fino a quattro mesi Conte era considerato un intoccabile lì dentro, ora non ne possono più”: Minzolini si riferisce ai ministri del Pd, che però come sempre sono divisi sulle strade da imboccare. C’è chi vorrebbe un Conte Ter con due vicepremier (un dem e un grillino), chi pensa a Nicola Zingaretti (che altrimenti porrebbe ritrovarsi a fare da capro espiatorio per il disastro annunciato delle regionali), chi tira in ballo Dario Franceschini e chi invece indica come soluzione un esterno alla Mario Draghi. Questa indecisione del Pd gioca però a favore di Conte, che però a furia di giocarsi la carta del rinvio sta indebolendo e logorando la sua immagine.

