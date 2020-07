Vittorio Sgarbi attacca ancora Mara Carfagna: "Patetica velina, sepolcro imbiancato"

04 luglio 2020 a

Su Italia Oggi, sale in cattedra Vittorio Sgarbi, il quale verga un commento in risposta a un aspro articolo di Francesco Damato nei suoi confronti. Ma al di là della risposta a Damato, fa scalpore la chiusa dell'intervento di Sgarbi, durissima nei confronti di Mara Carfagna, con cui lo scontro è accesissimo da settimane (si pensi alla recente espulsione dall'aula del critico d'arte, trascinato a braccia dai commessi fuori dall'emiciclo). Bene, Sgarbi scrive: "Se poi ti piacciono i sepolcri imbiancati come la Carfagna, patetica velina di puro opportunismo piuttosto che di pari opportunità, tienitela stretta". Toni durissimi, insomma. E lo scontro continua.

