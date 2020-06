Mara Carfagna paparazzata in costume da bagno al mare, ma sotto spunta la sorpresa

30 giugno 2020 a

Dopo lo scontro con Vittorio Sgarbi a Montecitorio, Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, si rilassa al mare con il compagno, Alessandro Ruben e si mostra per la prima volta in costume con il pancione. Immagini che il settimanale “chi” pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì. La deputata di Forza Italia aspetta una bambina che nascerà in ottobre.

La Carfagna in una recente intervista aveva parlato del suo compagno: " È un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo". Mara Carfagna e l’avvocato Ruben stanno insieme da sette anni, con lui ha lasciato dietro le spalle le prime nozze durate solo un anno con il costruttore Marco Mezzaroma.

