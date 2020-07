Giancarlo Giorgetti, "scambi" in Parlamento da M5s e Forza Italia? "Perché tornare alle urne è impossibile"

04 luglio 2020 a

Giancarlo Giorgetti, per sua stessa ammissione, ha detto di essersi "messo in tribuna". Un modo come un altro per dire che non ostacolerà Matteo Salvini nonostante alcune divergenze sulla linea da seguire. Una tra tutte l'idea del leader della Lega di far cadere Giuseppe Conte con una spallata. Niente di più remoto per l'ex sottosegretario alla Presidenza che, seguendo il ragionamento di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, pare nutrire qualche sospetto. Ogni qualvolta un grillino arriva nelle file dell'opposizione, stranamente c'è un forzista che passa nelle file della maggioranza. Per Giorgetti in questo momento non c'è una frazione in grado di prevalere l'una sull'altra, bensì un tracollo collettivo. "I fondamentali dell'economia sconsiglierebbero oggi la propaganda. L'autunno sarà drammatico e sarebbe già un successo se l'Italia riuscisse a salvare la pelle", si sfoga con alcuni esponenti del Pd.

In poche parole per il leghista l'unica via d'uscita è una "collaborazione bipartisan". "Non è per impuntatura o per chissà quale disegno - ripete sempre Giorgetti -. Io penso non ci sia altra via per evitare che salti tutto". E così, in tutte questo caos, il numero due del Carroccio preferisce osservare ciò che gli accade intorno, un po' come è nel suo stile. Il quotidiano di Molinari parla infatti di un Giorgetti fugace che rimane giorni senza sentirsi con Salvini, forse complici quelle contrapposizioni di pensiero. Una cosa però è certa: per Giorgetti le urne non sono una soluzione, se prima non si affrontano i problemi economici, e se i partiti nel frattempo non riscrivono le regole e non varano finalmente una legge elettorale condivisa, "smettendola di inventarsi sistemi che servono ad avvelenare i pozzi per chi viene dopo". In caso contrario - conclude in uno sfogo rubato - "vorrò vedere chi nei prossimi anni avrà voglia di governare sulle macerie".

