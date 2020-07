Sergio Mattarella, Giuseppe Conte telefona a Matteo Renzi: "Piani per sostituirmi?", la confessione dell'ex premier

05 luglio 2020 a

a

a

“Sta succedendo qualcosa? Ci sono piani per sostituirmi?”. È questo il senso delle domande che Giuseppe Conte avrebbe rivolto a Matteo Renzi. Stando alle indiscrezioni de La Stampa, il premier avrebbe effettuato un giro di telefonate con i leader dei partiti che sostengono il governo per capire se la sua posizione a Palazzo Chigi è davvero in pericolo. Già il solo fatto che Conte abbia chiamato Renzi è una notizia: e l’ex premier ha mostrato realismo, confessando come stanno realmente le cose. “Nessuno intende davvero far cadere Conte - si legge su La Stampa - perché Sergio Mattarella ha fatto capire in tutti i modi che scioglierebbe le Camere”. Scenario che il fondatore di Italia Viva vuole scongiurare a tutti i costi: un ritorno alle urne potrebbe essere fatale per lui in questo momento storico. In più ci sono le nomine imminenti delle presidenze di commissione e Renzi vuole incassare il bottino: almeno da questo fronte, Conte può stare davvero sereno. Così come i vertici di Pd e M5s gli hanno rinnovato la fiducia, almeno fino alla prossima crisi interna.

Retroscena: un frignone al telefono, Conte fuori controllo coi vertici di Pd e M5s

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.