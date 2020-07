Carlo Calenda a In Onda, gli mostrano il sondaggio di Mentana: "Con Renzi è coda coda"

06 luglio 2020 a

A Carlo Calenda non manca l'autoironia. Ospite di Luca Telese e David Parenzo a In Onda su La7. il leader di Azione osserva con amarezza i risultati del sondaggio Swg per il TgLa7 mandati in onda poco prima da Enrico Mentana. Quando Telese e Parenzo gli chiedono un commento sul "derby" tra ex Pd con Matteo Renzi e Italia Viva, Calenda risponde con un sorriso deluso: "Più che testa a testa, è coda a coda". Come dargli torto: Azione è al 3,2%, Italia Viva al 2,9%, entrambi i partiti "ancorati" a un quasi irrilevante 3 per cento.

Perlomeno, unendo le forze, potrebbro riuscire a tirare un brutto scherzo al Pd. Alle regionali in Puglia infatti sosterranno lo stesso candidato, il renziano Ivan Scalfarotto, contro quello che l'ex ministro allo Sviluppo definisce "il peggior esempio di populismo italiano", vale a dire il governatore uscente Michele Emiliano. Per vincere? Difficile, visto che a gioire potrebbe essere alla fine il centrodestra co Raffaele Fitto.

