Giorgia Meloni contro Giuseppe conte sul dl semplificazioni: "Farsa continua, il testo non c'è"

07 luglio 2020 a

Il decreto semplificazioni è stato annunciato in pompa magna da Giuseppe Conte, che lo ha definito “la madre di tutte le riforme”. Peccato che, per l’ennesima volta, il premier in conferenza stampa ha presentato un testo che non c’è: “La versione definitiva non è pronta - svela Giorgia Meloni - e per la pubblicazione in Gazzetta bisogna ancora attendere. Unica certezza è che il testo supererà le 100 pagine. La farsa continua…”. Eppure Conte ha assicurato che “avremo degli appalti più semplici e più veloci”, che non ci saranno “gare di appalto sotto i 150mila euro” e tante altre misure contenute nel dl e approvato in Cdm “salvo intese”. Decreto che però non convince nemmeno Matteo Salvini, che addirittura parla di “ennesima bufala di questo governo”. Per il segretario della Lega l’unica strada da seguire “è il modello Genova, applicato con successo da Regione e Comune a guida centrodestra in Liguria”. Il mantra dell’ex ministro è sempre lo stesso: “Velocità, semplicità, taglio della burocrazia, azzeramento del codice degli appalti”.

