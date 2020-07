Giorgia Meloni, sondaggi riservati Fdi sulle regionali: avanti in Puglia e nelle 'rosse' Marche

09 luglio 2020 a

Ciclicamente si parla di autunno caldo, ma il prossimo promette di esserlo per davvero. Soprattutto perché si svolgeranno le elezioni regionali, passaggio cruciale per verificare la tenuta del governo presieduto da Giuseppe Conte. Ma anche per testare i nuovi equilibri del centrodestra, con Giorgia Meloni che nell’ultimo anno ha fatto registrare una crescita impetuosa in termini di consensi, ma ora va concretizzata in voti reali. I sondaggi riservati di Fratelli d’Italia danno in vantaggio i suoi candidati governatori: Raffaele Fitto in Puglia avrebbe al momento 6-8 punti di vantaggio su Michele Emiliano, mentre Francesco Acquaroli nelle Marche sarebbe avanti di 5-7 punti rispetto alla colazione di centrosinistra. A riportare l’indiscrezione è Il Giornale, che parla di un possibile trionfo per la Meloni: se davvero a settembre dovessero vincere entrambi i suoi candidati, non solo porterebbe a casa una regione numericamente pesante come la Puglia (quattro milioni di abitanti, ma riuscirebbe anche nell’impresa di conquistare una regione rossa come le Marche.

