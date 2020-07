Mara Carfagna a In Onda contro Giuseppe Conte: "La battuta su Ecce Bombo? Ironia demenziale"

09 luglio 2020 a

Il premier, Giuseppe Conte, si è messo a fare ironia contro le opposizioni che tentennano di fronte al suo (tardivo) invito citando Ecce Bombo di Nanni Moretti. Una scelta fuoriluogo per Mara Carfagna, che commenta con toni durissimi a In Onda, il programma su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese: "La battuta di Conte sulle opposizioni? Ironia demenziale - ha premesso l'azzurra -. Tre milioni e mezzo di lavoratori sono a rischio sopravvivenza e il premier si permette in una sede internazionale di fare quel tipo di battuta", ha concluso la Carfagna. Il presunto avvocato del popolo semplicemente demolito.

