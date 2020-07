Giuseppe Conte, il sondaggio Ipsos dà "pieni poteri" al premier: il report sulla scrivania prima dello stato d'emergenza?

10 luglio 2020 a

a

a

L'ultimo sondaggio Ipsos conferma i "pieni poteri" a Giuseppe Conte. Nel giorno della decisione del premier di prorogare lo stato d'emergenza per coronavirus fino al 31 dicembre 2020, il sospetto è legittimo: Palazzo Chigi prosegue la linea "accentratrice" per forte del sostegno dei sondaggi?



"Sapete come si chiama questo? Golpe". La Maglie insorge contro Conte: numeri alla mano, ci stanno fregando di nuovo la democrazia?

Secondo la rilevazione, Conte continua la sua marcia della popolarità mantenendosi saldamente al primo posto, e in crescita, con 63 punti ( uno in più rispetto al precedente), seguito, a distanza, da Giorgia Meloni con 36 punti, anche lei in crescita di un punto, il ministro Roberto Speranza (35, e un punto in più rispetto alla precedente rilevazione) e Matteo Salvini (32, anch'egli in crescita di un punto). Alle loro spalle Dario Franceschini (28), Luigi Di Maio (26), Nicola Zingaretti (24), Silvio Berlusconi (23), Teresa Bellanova (23), Alfonso Bonafede (19), Vito Crimi (17) e Matteo Renzi (12). Nel sondaggio, realizzato su un campione di 1.000 interviste, si chiede tra l'altro un giudizio sul Dl Semplificazioni: positivo per il 50% degli intervistati, negativo per il 20.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.