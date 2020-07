Elisabetta Casellati avvisa Conte: "Martedì in Senato voto sullo stato d'emergenza. Inizio di democrazia compiuta"

11 luglio 2020 a

"Riprendiamoci la democrazia". Elisabetta Casellati, intervistata dal Tg5, annuncia che martedì in Senato si voterà sulla proroga dello Stato d'emergenza annunciata venerdì pomeriggio dal premier Giuseppe Conte da Venezia. Il ministro della Salute Roberto Speranza sarà a palazzo Madama per la relazione sul nuovo dpcm che dovrebbe contenere anche la proroga dello stato di emergenza. "Mi auguro che sia l'inizio di una democrazia compiuta, perché - conclude la Casellati, presidente del Senato e seconda carica istituzionale dello Stato - in Parlamento e al Senato siamo ormai gli invisibili della Costituzione". Parole durissime perché raccolgono la protesta di molte fasce di italiani (l'opposizione di centrodestra, ma anche i cosiddetti "tecnici" come virologi e infettivologi) rimasti spiazzati dalla decisione inattesa del premier di mantenere nelle proprie mani i pieni poteri fino al 31 dicembre 2020. Uno strappo istituzionale senza precedenti in Italia, in tempo di pace.

