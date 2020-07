Sondaggio di Termometro Politico, tracollo per Italia Viva: Matteo Renzi per la prima volta sotto il 3%

13 luglio 2020 a

Brutte, pessime, terrificanti notizie per Matteo Renzi, Italia Viva invece che guadagnare consensi li perde e in continuazione. L'ultimo disastro arriva dalla rilevazione della media sondaggi di Termometro Politico. Qui Iv è data addirittura al 2,8 per cento. Primo partito, invece, quello dell'altro Matteo, Salvini. La Lega, nella settimana dal 5 all’11 luglio, conferma la propria posizione con il 25,3 per cento e con variazioni nel complesso non significative. Segue il Partito Democratico, che si attesta al 20,8 con un intervallo di dati dal 20 al 22 per cento.

A stare alle calcagna del Movimento 5 Stelle, dato 15,3, è Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni risulta a un passo dai grillini, stabile al 14,5 per cento. Questo però non per tutti gli istituti. Tecné, infatti, parla di un sorpasso di FdI sui Cinque Stelle. Infine, per il centrodestra, Forza Italia che raggiunge in media il 7,1 per cento. In ogni caso il risultato di Renzi preoccupa e non poco, visto e considerato che in caso di nuova legge elettorale Italia Viva potrebbe rimanere fuori dal Parlamento. Per l'ex premier è la prima volta che, sia nella media settimanale che nei diversi sondaggi, si trova sotto la soglia di sbarramento del 3 per cento.

