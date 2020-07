Giuseppe Conte, quella frase sulla "stabilità": anche il premier sa che il governissimo è imminente?

14 luglio 2020 a

Vuoi vedere che anche Giuseppe Conte ha capito di avere i giorni contati? O di avere clamorosamente fallito nella sua doppia parentesi da premier? Il sospetto sorge leggendo quanto affermato dal presunto avvocato del popolo in un colloquio con La Stampa, avvenuto in aereo, mentre Conte tornava dalla cena con Angela Merkel con al centro Recovery Fund e aiuti europei. Certo, si parla di quello, "noi non cediamo su nulla", afferma baldanzoso. Ma è quando gli chiedono conto delle voci, sempre più insistenti, sul governissimo che Conte sembra rispondere con una sorta di lapsus: "Serve più stabilità politica? La stabilità è collegata alla capacità di fare il bene dell'Italia. Perché la stabilità non è un valore in sé se diventa immobilità", conclude. E poiché non si comprende come possa bollare già un prossimo e ipotetico governo come "immobile", il sospetto è che Conte si riferisse a se stesso: una sorta di presa d'atto, una sorta di "freudiana" bandiera bianca sventolata in aereo.

