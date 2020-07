Matteo Salvini contro il governo: "Cancellano le multe alle Ong e spendono 4 milioni per noleggiare le navi per gli immigrati"

15 luglio 2020 a

a

a

"Governo di complici o incapaci?". Matteo Salvini punta il dito su Palazzo Chigi e Viminale per le politiche sull'immigrazione. “Da una parte - accusa il leader della Lega -, il governo abbassa le multe per le Ong che trasportano clandestini in Italia (rendendole meno salate di una sanzione in autostrada), dall’altra mette 4 milioni più Iva per noleggiare navi per l’accoglienza". "Anziché cancellare i Decreti sicurezza - conclude polemico -, Pd e 5Stelle dovrebbero applicarli per difendere i confini. I numeri sono preoccupanti: 9.706 arrivi dall’inizio dell’anno a oggi contro i 3.186 dello stesso periodo di un anno fa, mentre gli sbarchi calano in Spagna e in Grecia, e negli ultimi giorni si sono moltiplicati perfino gli immigrati positivi al Covid".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.