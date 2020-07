Lucia Azzolina sfida Matteo Salvini: "Pronta a un confronto tv"

17 luglio 2020 a

Lucia Azzolina vuole mettere la parola "fine" agli screzi con Matteo Salvini: "Sono pronta a un confronto televisivo" ha annunciato la gillina dopo l'ennesima polemica che l'ha vista protagonista. Proprio poco prima il leader della Lega aveva attaccato la ministra dell'Istruzione, visto e considerato che "siamo a metà luglio e non si sa nulla". E così la Azzolina ha preso la palla al balzo: "Tutti quelli che criticano oggi sono gli stessi che hanno continuamente tagliato fondi: la destra ha tolto 8 miliardi alla scuola e creato le classi pollaio. Oppure ne parla chi non se n’è mai occupato o l’ha denigrata" ha replicato in una lunga intervista all'Huffingtonpost.it.

Poi la pentastellata è scesa nel dettaglio: "Capisco che Salvini appartiene a quel centrodestra che diceva, ’con la cultura non si mangia, quindi probabilmente non ama nè i musei, nè i teatri, nè i cinema. Per me rappresentano luoghi di cultura. Quindi, portare gli studenti anche lì, al di là dell’aula scolastica, è un modo per avvicinare tantissimi ragazzi, anche con poche possibilità economiche, nei luoghi dove si fa cultura". E ancora contro l'ex ministro: "Da una parte dice prima gli italiani, poi dice che dobbiamo copiare dagli altri. Forse farebbe meglio a guardare meglio quel che stiamo facendo piuttosto che stare vicino ai fenicotteri rosa gonfiabili".

