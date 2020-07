Giorgia Meloni e Rutte: "I nemici sono i Paesi frugali. Ma sapete da chi sono governati?": Pd, Renzi e M5s in grave imbarazzo

19 luglio 2020 a

"Poi dicono che il problema sono le destre". Giorgia Meloni guarda allibita lo scontro al Consiglio Ue tra Giuseppe Conte e i "paesi frugali" sul Recovery Fund, con l'Italia stritolata dai perversi meccanismi europei, e mette i puntini sulle "i". "Al Consiglio europeo in corso - scrive la leader di Fratelli d'Italia su Facebook -, i 'nemici' dell'Italia durante le trattative sono soprattutto i 4 'Paesi frugali. Olanda: governo di coalizione liberali (stesso gruppo europeo di Renzi) e popolari (stesso gruppo della Merkel). Svezia e Danimarca: governo socialista, stesso gruppo del Pd. Austria: governo popolari/verdi. Ma per i soliti giornaloni ben informati e per la maggioranza Pd-M5S, il problema sono 'le destre'. Se questa gente pensasse più a difendere l’interesse nazionale italiano invece di perdere tempo a provare ad attaccare 'i sovranisti' per compiacere la Merkel e Macron, saremmo già un passo avanti".

