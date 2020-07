Claudio Borghi stronca Veronica De Romanis: "Pil, allora la Nigeria è più ricca del Lussemburgo?"

20 luglio 2020 a

Claudio Borghi esterrefatto. "Ma robe da pazzi... metto su l'Aria Che Tira e c'è la De Romanis che dice che i paesi ricchi sono quelli con il pil più alto. Allora la Nigeria è più ricca del Lussemburgo". L'economista della Lega perde la pazienza sentendo quanto dice al programma di La7 condotto da Francesco Magnani il collega che lavora con Carlo Cottarelli. E in effetti quello della De Romanis sembra proprio uno scivolone visto e considerato che il Pil non è altro che il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti in un Paese in un dato periodo di tempo e che la crescita di questo può essere a scapito di altre componenti economiche.

Video su questo argomento Bagarre in Commissione Bilancio durante l'audizione di Gualtieri, seduta sospesa

Ma l'economista non è nuova a gaffe. Un po' di tempo fa, sempre in tv ad Agorà, la De Romanis era stata pizzicata da un altro leghista, Alberto Bagnai. Immediate le scuse per l'errore clamoroso commesso: "Mi scuso per errore fatto oggi. Il debito sotto Monti aumentato al 129%. L'aumento è proseguito con Renzi-Gentiloni al 131,8% nonostante QE e fine recessione. Pensavo aver detto 'aumentato' e invece ho detto "diminuito'". Nulla di nuovo.

