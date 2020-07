Giuseppe Conte, una foto impietosa: tracollo fisico, come l'hanno ridotto 4 giorni di risse con Rutte

21 luglio 2020 a

Quattro giorni devastanti per Giuseppe Conte. La prova? Le foto delle ultime ore, che lo ritraggono con i capelli insolitamente brizzolati sulle tempie (quando di solito brillano di uno scintillante nero corvino), la faccia stanca, le rughe d'espressione ancora più acuite dai confronti, aspri, con l'olandese Mark Rutte. Il premier piacione, insomma, come suggerisce sarcastico il direttore di QN Michele Brambilla "è stato logorato dal potere".

Il confronto non solo con i sorrisi e i brindisi del suo primo anno da "neofita" a Palazzo Chigi, giacca, pochette e profilo bassissimo, è impietoso: oggi il 55enne avvocato di Foggia gioca a fare il dominatore della situazione, in Italia (complice il lockdown di 3 mesi e la sovraesposizione mediatica portata dal coronavirus) e in Europa, visto che senza il nostro Paese di fatto crollerebbe l'Unione. Una drammaticità che non giova forse alla rilassatezza del viso, ma di sicuro per ora fa bene alla sua reputazione: secondo un sondaggio di Ilvo Diamanti per Repubblica, Conte è addirittura il presidente del Consiglio più apprezzato degli ultimi 25 anni. Val bene un capello bianco.

Se questo sondaggio è vero, siamo rovinati. "Conte miglior premier degli ultimi 25 anni". Cav e Prodi "piallati": numeri sconvolgenti

