Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi, contatto: "Gli ho telefonato io per ringraziarlo"

Una telefonata, nel cuore del lockdown. Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi, lo scoop arriva a In Onda. Il segretario del Pd è ospite in studio di David Parenzo e Luca Telese e rivela l'insospettabile contatto avuto con il leader di Forza Italia, che storicamente aveva un filo diretto con i dem quando alla guida c'era Matteo Renzi. "Non ho mai parlato con Berlusconi - ha rivelato Zingaretti -, ma l'ho chiamato io qualche settimana fa, per la prima volta".





Parenzo e Telese saltano sulla sedia: "L'ho chiamato per fargli i complimenti per l'intervista in cui ribadiva la volontà di rimanere all'opposizione di questo governo ma invitava tutti alla responsabilità istituzionale". "Mi sono sentito in dovere di chiamarlo e ringraziarlo", ha concluso Zinga: "Ho pensato fosse giusto riconoscere a un leader dell'opposizione la correttezza di una posiziona difesa dell'Italia". Prima e dopo quella telefonata, nessun contatto, giura. Chissà, magari in futuro i confronti potrebbero diventare più assidui.

