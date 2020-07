Giuseppe Conte a Bruxelles sfila con Rocco Casalino, Quagliarello attacca: "La foto chiarisce chi ci governa"

21 luglio 2020 a

A guidare l'Italia Giuseppe Conte o Rocco Casalino? A domandarselo sono in parecchi vista l'onnipresenza di un portavoce, Casalino per l'appunto, che oltre a dettare le strategie comunicative si prende tutti gli spazi del premier. Lo abbiamo visto nelle varie conferenze stampa dove il capo ufficio stampa di Palazzo Chigi vigila come un gufo su quanto accade e lo abbiamo visto al vertice europeo. Un dettaglio che non è passato inosservato a Gaetano Quagliariello, senatore di Idea, che con un solo commento su Facebook esprime il sentimento comune: "Tutti sfilano da soli, soltanto uno sfila in coppia. Questa foto chiarisce chi ci governa e perché c’è chi non si fida. Gli si può dar torto?”. A rendere maggiormente l'idea un collage nel quale si vedono, a ridosso del faccia a faccia sul Recovery Fund, Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, Angela Merkel, cancelliera tedesca, Emmanuel Macron, presidente francese e Mark Rutte, premier olandese. Per finire la coppiata inseparabile.

“Siamo al grottesco, al ridicolo, alla coppia da avanspettacolo - ha tuonato anche Massimo Costantini -. Il capo del governo di una nazione (il manichino tuttointinta) che ha per consigliere un concorrente del grande fratello. Questo velleitario piccolo duce sta precipitando l’Italia e gli italiani in un mare di vergogna e di ilarità. Non oso pensare ai sorrisetti di scherno che si faranno gli altri capi di stato europei, pronti a divorarci come inermi agnelli sacri…”. Ma pare che la battaglia contro l'ex gieffino Casalino sia appena iniziata. Proprio poche ore prima il renziano Michele Anzaldi aveva preso di mira il portavoce. Il motivo? "Tutti i disastri comunicativi sono suoi, un altro al posto suo sarebbe già stato sostituito, lui invece non si sa perché ma è ancora lì". Complice forse proprio la simbiosi con Conte.

