Coronavirus, Matteo Salvini contro il governo: "22 immigrati positivi, grazie al governo torna il contagio in Basilicata"

Quella che è stata una delle regioni meno colpite nel pieno dell'emergenza coronavirus, finisce per rimetterci a Covid ormai debole. La denuncia arriva da Matteo Salvini: "La Basilicata - tuona in una nota - non è più una Regione ’Covid free': grazie a questo governo, ben 22 immigrati trasferiti nei centri di accoglienza sono risultati positivi. Italiani in quarantena per mesi, clandestini infetti liberi di sbarcare. Questo governo - conclude il leader della Lega - mette in pericolo l’Italia". L'attacco è chiaramente destinato al suo successore all'Interno, Luciana Lamorgese.

È sua infatti l'idea di distribuire gli immigrati infetti, appena approdati sulle nostre coste, in giro per tutta Italia. Una situazione che non manda su tutte le furie solo il numero uno del Carroccio, la cui politica in termini di flussi migratori è ben diversa da quella della Lamorgese. A ribellarsi alla decisione giallorossa gli stessi cittadini: giorni fa in Calabria è andata in scena una vera e propria protesta all'arrivo di clandestini contagiati. Per non parlare poi della rabbia in Umbria dopo che 23 migranti sono fuggiti prima di sottoporsi al tampone obbligatorio. Un contesto, dunque, allo sbando, tanto che Salvini ironizza con non poca amarezza: "Ci troviamo qui fra un annetto e vediamo quanto tempo ci mettono, al primo barcone bloccato, a bloccare l’erogazione del prestito...".

