Recovery Fund, Matteo Salvini svela la fregatura: "Prima dei soldi arriverà la Plastic Tax"

21 luglio 2020 a

a

a

Dopo il danno anche la beffa. Non solo l'Italia dovrà attendere un anno per ottenere quei 208 miliardi di aiuti del Recovery Fund strappati da Giuseppe Conte all'Ue, ma dovrà anche fare i conti con una nuova tassa. Ci mancava infatti pure questa. A denunciare quanto sta accadendo è Matteo Salvini: "Mentre i primi fondi del Recovery Fund arriveranno con tutta calma solo nel 2021, il governo è pronto a confermare la folle Plastic Tax che metterà ancora più in ginocchio le imprese italiane. È il primo acconto che Conte-Pd-5Stelle-Renzi verseranno a Bruxelles per aver ottenuto indietro una minima parte dei soldi che versiamo all’Unione europea. Questo governo mette in pericolo l’Italia".

Con un semplice cinguetto il leader della Lega svela la fregatura: dal prossimo primo gennaio 2021, stando a quanto stipulato da Bruxelles nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario, gli italiani saranno vessati con la tassa sulla plastica. Tanto per cambiare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.