M5s, gaffe sulla mozione di sfiducia a Nello Musumeci: "Quattro grillini mi hanno chiesto scusa perché non volevano"

"Quattro deputati del M5S mi hanno chiesto scusa per la mozione di sfiducia presentata". Nello Musumeci rivela un retroscena sul dietrofronti grillino: "Sta tratta di tre uomini e una donna. Ma ovviamente non farò mai i loro nomi". A presentare la mozione di sfiducia nei confronti del governatore della Sicilia sono stati i deputati del M5S, ma quattro di loro avrebbero detto a Musumeci di non essere d’accordo pur avendola votata. Alla fine la mozione è stata respinta con 36 no su 60.

"La mozione di sfiducia rientra nel diritto dei parlamentari", aveva detto poco prima Musumeci in aula. "Ma molti dei temi sollevati erano già stati chiariti dal sottoscritto nel dibattito di appena pochi giorni fa. Oltretutto questa mozione, evidentemente, non ha convinto neppure tutti i deputati che l’hanno presentata. Tanto è vero che alla vigilia del voto quattro deputati del Movimento 5 Stelle mi hanno rappresentato il loro imbarazzo. Mi hanno detto che non sarebbero voluti arrivare alla presentazione della mozione, ma l’avrebbero ugualmente votata". Poi Musumeci scaglia una frecciatina contro il Movimento, definito da lui stesso come "l’unico partito che non può parlare della Lega, che non è il mio partito. Perché ha governato con Salvini". E poi: "Non accetto veti da nessuno. Di fronte alla nomina si sono levate proteste e alcune minacce di morte. Non avete speso una sola parola per le minacce di morte".

