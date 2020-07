Matteo Salvini contro Vincenzo De Luca: "Coronavirus, fango sui morti in Lombardia. Disgustoso"

23 luglio 2020 a

a

a

Si scatena il fuoco leghista contro Vincenzo De Luca. Le ultime parole del governatore della Campania sono state terrificanti. Disquisiva di coronavirus e dintorni e ha affermato quanto segue: "Si diceva: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti". Una clamorosa porcheria, quella di De Luca, bollato come "disgustoso" dalla Lega. E a stretto giro, ecco piovere anche la replica di Matteo Salvini, che twitta: "Invece di occuparsi di smaltire 5 milioni di ecoballe e tonnellate di rifiuti tossici, invece di riaprire i troppi ospedali che lui e la sinistra hanno chiuso, il signor De Luca passa il suo tempo a darmi del razzista e a infangare i morti. Disgustoso". Niente da aggiungere.

Video su questo argomento "Obbligo di mascherine inevitabile". De Luca tira ancora fuori il lanciafiamme contro il virus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.