Sondaggio di Termometro Politico, il Recovery Fund fa male al governo: calano Pd e M5s

24 luglio 2020 a

a

a

A nulla sono serviti gli applausi in Aula e le sviolinate di Nicola Zingaretti a Giuseppe Conte, il Recovery Fund non ha portato bene al governo. A darne conferma è il sondaggio sulle intenzioni di Termometro Politico. A ridosso del vertice europeo, che a detta di tutti opposizione compresa (tranne Matteo Salvini) è stato un successo, gli italiani si sono espressi e hanno infierito su un esecutivo già debole. Secondo le ultime rilevazioni infatti le forze della maggioranza calano: il Pd scende al 20,4 per cento mentre il Movimento 5 Stelle cala al 14,6. Una dura batosta che non risparmia neppure i sovranisti.

Il patto in Europa? Gode solo il M5s, picchiata per il Pd: un sondaggio sorprendente (e occhio alla Meloni)

La Lega mantiene sempre il primato, ma flette al 27,6 per cento distanziando comunque Zingaretti e i dem. Stesso piccolo declino per Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia scivola al 14,1 per cento, a un soffio dai grillini. Va meglio ai partiti moderati. Crescono, infatti, Forza Italia che si ferma al 5,7, Italia Viva al 3,1 e Azione al 3 per cento. La Sinistra sfiora il 3 per cento mentre Italexit, il neo partito di Gianluigi Paragone sale al 2,1 per cento. Anche se per l'ex grillino non è altro che l'inizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.