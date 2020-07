Recovery Fund, Alessandra Ghisleri smorza l'entusiasmo di Conte: "Diciamo le cose come stanno, molti vincoli e soldi tra tanto tempo"

24 luglio 2020 a

a

a

A riportare tutti con i piedi per terra ci pensa Alessandra Ghisleri, la "maga" secondo Augusto Minzolini, la sondaggista che non sbaglia mai. Ospite in collegamento a L'aria che tira su La7, fa il punto sul Recovery Fund, sull'accordo raggiunto in Europa da Giuseppe Conte. Accordo di cui il premier ha beneficiato, e la direttrice di Euromedia Research lo ricorda sottolineando come nei suoi sondaggi "Conte ha guadagnato un 2,4% di fiducia nei suoi confronti in quattro giorni". Un balzo impressionante, insomma. E però, la Ghisleri, smorza gli entusiasmi del fronte governativo: "Dopo questo buon risultato ora non bisogna ingannare il pubblico italiano, è necessario raccontare le cose come sono, il rischio è di creare delle confusioni". Dunque, la Ghisleri sottolinea che "bisogna dire agli italiani che, non solo i soldi non arriveranno tutti insieme, ma arriveranno con dei vincoli importanti", conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.