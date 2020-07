Maria Elena Boschi in bikini a Ischia? Impensabile Guido Crosetto: ecco chi... ce l'ha più grosso

25 luglio 2020 a

Continua a tener banco la vicenda della foto di Maria Elena Boschi in barca a Ischia, in bikini e senza mascherina, circostanza che ha sollevato qualche polemica. Una foto di cui si è parlato soprattutto perché è stata rimossa subito dopo essere stata postata da un amico della capogruppo di Italia Viva. E ora, sulla vicenda, interviene Marcello Veneziani. Lo fa su Twitter, dove attacca: "Scusate ma perché tutta questa indignazione per la Boschi e compagni sorridenti in barca? Perché i politici devono fingere di stare sempre sotto un treno?", osserva (ed è difficile dargli torto). Ma di ancor più interessante c'è la risposta irriverente di Guido Crosetto a Veneziani, sempre e rigorosamente su Twitter: "Che poi era era un motoscafo affittato, più piccolo del tender della mia barca...", cinguetta aggiungendo una serie di emoticon sorridenti. "Si scherza!", chiosa infine Crosetto.

