Maria Elena Boschi contro Giuseppe Conte: "Task-force sul Recovery Fund? Basta far crescere le poltrone"

27 luglio 2020 a

a

a

Ad incalzare quotidianamente il governo e Giuseppe Conte ci pensa Maria Elena Boschi. Dopo l'affondo di sabato contro i grillini che rifiutano il Mes, la capogruppo di Italia Viva mette nel mirino direttamente il premier. Lo fa a Omnibus, la trasmissione del mattino su La7 di cui era ospite, in cui critica con toni aspri l'idea di istituire l'ennesima task-force, in questo caso per decidere come spendere i soldi che arriveranno il prossimo anno dal Recovery Fund. Decisioni che spettano a un governo, a un premier. Eppure Conte, forse conscio dei suoi enormi limiti, preferisce "delegare".

"No a una nuova task-force", tuona la Boschi. "Abbiamo bisogno di far crescere i posti di lavoro, non le poltrone". E ancora, la renziana ribadisce: "Secondo noi non è necessario istituire nuove commissioni, abbiamo bisogno dì fare crescere i posti di lavoro non le poltrone in parlamento, come Italia Viva abbiamo chiesto di dedicare una sessione di lavoro per capire come spendere i soldi che arriveranno dal Recovery Fund, per noi le task force non servono è importante dare risposte alle aziende", conclude, di fatto smontando l'ultimo bislacco piano del presunto avvocato del popolo.

"Noi garantisti con Casalino, non come il M5s ha fatto con i nostri cari". Boschi, fucilata senza precedenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.