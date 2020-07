Monica Lozzi ricoperta di insulti dopo essere passata dal M5s a Paragone: "Tro**, vai a farti rompere il cu**"

27 luglio 2020 a

Monica Lozzi non ha fatto in tempo a ufficializzare il suo addio al Movimento 5 Stelle in favore del nuovo partito di Gianluigi Paragone, che subito è stata insultata: "Tr**a”, “Fallita”, “Legati un sasso al collo e buttati dal ponte”, “Me**a”, “Vai a farti rompere il c…”, “Fallita, come donna e ancora peggio come madre”. Questi solo alcuni dei commenti piombati addosso all'ex grillina presidente del VII Municipio di Roma.

“Mi fanno ridere e provo una gran pena per coloro che ritengono che l’unico modo per colpirmi come politica sia quello di offendermi come donna - ha tuonato la Lozzi dopo i riprovevoli attacchi -. Purtroppo non sono molto brava a dialogare con chi, non essendo in grado di articolare frasi di senso compiuto, usa parole volgari e frasi molto spesso sgrammaticate per colpirmi. Preferisco bannare e denunciare. È sì cari miei”. A esprimere solidarietà per la minisindaca passata a Italexit solo Virginia Raggi, degli altri M5s neanche l'ombra.

