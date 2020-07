Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica, altro tonfo per la Lega di Salvini: FdI col turbo, Meloni si fa sotto. Le cifre

28 luglio 2020 a

Cosa accadrebbe se andassimo alle urne oggi? Ecco la risposta, secondo i dati di Tecné presentati martedì 27 luglio nella trasmissione Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4. La Lega di Matteo Salvini si attesta al primo posto con il 24,7% dei consensi ma scende rispetto alla precedente rilevazione del -0,9%. Pd al secondo posto con 20,1% (-0,1%). Insomma, continua il calo del Carroccio, che settimana dopo settimana perde dei decimali. Sale invece il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che vola al 16,1% (+03%), non lontanissimo dalla vetta ma in salita e davanti al M5S, dato al 15,6% (+0,8%). Stabile Forza Italia con l8'2%. Sinistra e libertà 2,9% (+0,4%). Lieve calo anche per il Pd, che perde lo 0,1% e si porta al 20,1 per cento. Dunque, è pareggio nel derby tra Azione e Italia Viva, entrambi al 2,7 per cento. Ma il trend per Matteo Renzi è clamorosamente negativo: in una settimana perde un ulteriore 0,4%, mentre Carlo Calenda arretra di 0,1 punti precentuali . Infine +Europa, in crescita dello 0,3% e al 3 per cento tondo tondo.

