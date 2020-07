Rocco Casalino, l'indiscrezione: non si è lasciato con José. Una strategia per distrarre dal caso-trading online?

29 luglio 2020 a

Lo definisce "il codice Rocco", Stefano Zurlo su Il Giornale. Il Rocco in questione, va da sé, è Rocco Casalino. E in verità a parlare per primo di suddetto codice fu Luciano Capone, sulle colonne de Il Foglio. Ma questi sono dettagli. Il punto, la ciccia, l'essenza del codice riguarda le argute modalità con le quali il portavoce di Giuseppe Conte "distrae gli italiani per nascondere i pasticci". E l'ultimo pasticcio è quello in cui si è cacciato il fidanzato, o meglio ex fidanzato, così dicono i due, José Carlos Alvarez, con quel fitto impegno nel trading online sul quale, ora, ha acceso un faro anche la Consob.

Un pasticcio sul quale si è cominciato a ricamare alla grandissima. Si pensi in primis all'annuncio fulmineo: no, non stiamo più insieme. Poi le interviste concesse qua e là dal cubano in cui quest'ultimo parla della sua dipendenza dal trading online, dei soldi spediti alla madre a Cuba, sempre dei soldi che però ora latitano a causa del coronavirus, della maledetta cassa integrazione e del sogno di aprire un ristorante che svanisce sotto i colpi della pandemia.

Insomma, si divaga. Si parla. Si chiacchiera. Si distrae. Codice Rocco, appunto, spiegato in modo efficace dall'ex ministro dell'Istruzione nonché ex grillino Lorenzo Fioramonti, il quale intervistato da tpi.it un paio di giorni fa ha spiegato: "Casalino è il grande ideatore di questo sistema. Ha sempre detto: non conta quello che fai, conta quello che dici. Mi diceva: Lorenzo, i giornalisti hanno 48 ore di memoria, dopodiché gli devi dare altro da dire. È per questo che si fanno gli stati generali e poi task force come quella che ha prodotto il piano Colao". Tutto chiaro, insomma. Tutto torna.

E sulla base di queste premesse, ecco che Zurlo avanza il sospetto. Non un semplice tarlo che gli balza in testa, bensì una voce che gira tra le sacre stanze romane della politica. Scrive Zurlo: "Il fidanzato, ormai ex anche se nel disincantatissimo Palazzo si sussurra che la coppia non sia scoppiata, perde al trading online una piccola fortuna, stimata 150mila euro, e mette in imbarazzo, anzi in difficoltà il suo compagno, accreditato ai piani alti delle istituzioni". E il punto è proprio quello: si dice, si sussurra, che in verità la coppia non sia naufragata, così come al contrario avrebbe imposto di dire il "codice Rocco". Stiamo facendo i conti con l'ultima trovata di Casalino?

