Sondaggio di Demopolis, Giorgia Meloni in un solo anno raddoppia i voti: cifre pazzesche

Giorgia Meloni premiata da tutti i sondaggi. La leader di Fratelli d'Italia gode di successo indiscusso. Anche secondo le ultime rilevazioni dell’Istituto Demopolis Fdi scala le vette e passa, in soli 12 mesi, dal 6,4 al 15 per cento raddoppiando i voti. Se si votasse oggi per la Camera, la Lega sarebbe comunque primo partito con il 25,4 per cento, seguita dal Pd al 21. Più preoccupante il Movimento 5 Stelle che otterrebbe il 16 per cento, ma avrebbe alle calcagna la Meloni per l'appunto. Più distanziati, secondo l'istituto diretto da Pietro Vento, Forza Italia al 6,5, la Sinistra di LeU al 3,4, Italia Viva al 3,2 e Azione al 2,5.

Il trend Demopolis disegna anche l’evoluzione del consenso dell'ultimo anno con un Matteo Salvini che perde oltre 11 punti, passando dal 37 per cento dello scorso luglio, al 25,4 odierno. Restano nel complesso stabili, con alcune oscillazioni, Partito democratico e M5S. Anche se il primato in fatto di crescita lo vanta senza dubbio la Meloni.

