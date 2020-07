Immigrazione, Luigi Di Maio punge Conte e Lamorgese: "Gli italiani si aspettano risposte, non qualcuno che gridi più di loro"

29 luglio 2020 a

Un altro duro attacco quello di Luigi Di Maio che, come tutti gli italiani, deve fare i conti con i continui sbarchi, molti di immigrati già positivi al coronavirus: "Gli italiani già sanno come stanno le cose e chiedono risposte, non gli serve qualcuno che gridi più forte di loro. Da un rappresentante delle istituzioni, giustamente, si aspettano risposte. E noi dobbiamo dargliele. Dobbiamo marcare le differenze con chi riduce tutto a una battaglia tra poveri, con chi spera nel conflitto sociale per racimolare qualche voto in più. Di fronte a tematiche di questo genere servono serietà, responsabilità e concretezza" scrive su Facebook in chiaro riferimento a Luciana Lamorgese, titolare dell'Interno, ma anche a Giuseppe Conte.

"Questione di salute pubblica, non di ideologie". Di Maio come Salvini, frecciatina al governo dopo la fuga di massa di migranti

Il ministro degli Esteri non si era fatto attendere neppure lunedì 27 luglio, quando a Porto Empedocle i cittadini hanno assistito a una vera e propria fuga di massa di migranti. Anche in questo caso i clandestini hanno messo a rischio la "salute pubblica" aveva tuonato specificando che non si tratta "di ideologie e politiche". Viene da pensare si tratti solo di buonsenso, nulla di più.

