Open Arms, il renziano Davide Faraone: "Abbiamo visto i documenti, non ha sbagliato solo Matteo Salvini"

E se fosse Matteo Renzi a salvare, ancora una volta, Matteo Salvini sul caso Open Arms? Quella che sembrava solo una remota ipotesi potrebbe invece diventare realtà. A svelare la mossa di Italia Viva nel giorno dell'autorizzazione a procedere contro il leader della Lega, accusato di sequestro di persona, è Davide Faraone: "Dalle carte - confessa ad Agorà Estate, su Rai Tre - abbiamo visto e approfondito che c’è una responsabilità oggettiva, secondo noi, dell’intero governo... Io non credo che allora il comportamento esclusivamente sbagliato fosse soltanto quello di Salvini. Allora quel comportamento sbagliato era di un governo". Un colpo durissimo per Giuseppe Conte e compagni che potrebbero ritrovarsi "fregati". Non solo, perché la mossa di Renzi potrebbe mettere a serio rischio la tenuta dell'esecutivo giallorosso, minato proprio ieri, 29 luglio, dalle nomine sulle commissioni.

