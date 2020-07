Renato Brunetta sta con Giuseppe Conte: "Scostamento di bilancio, un'occasione mancata. Dovevamo votare col governo

30 luglio 2020 a

a

a

Parla di "occasione mancata". Il presidente Sergio Mattarella "aveva chiesto coesione e condivisione. E invece.." Renato Brunetta, responsabile economico di Forza Italia, si riferisce al voto mancato da parte di Forza Italia sullo scostamento di bilancio. Lo afferma in un'intervista a Repubblica in cui spiega che "il governo ha commesso i suoi errori, ignorando le richieste dell'opposizione. Ma anche noi, dopo aver votato i due precedenti scostamenti da 20 e 55 miliardi senza chiedere nulla, adesso eravamo chiamati a maggior senso di responsabilità". Il senatore forzista è convinto che era il momento di "stanare Conte e Gualtieri. La lettera al governo è stata tardiva e insufficiente. Bisognava incalzarli e poi votare a favore. Che vuol dire astenersi? Sembra quasi una mancanza di coraggio". Insomma, per Brunetta gli azzurri inquesta occasione avrebbero dovuto appoggiare Conte. Alla domanda 'se a settembre la crisi precipitasse, Fi sarebbe disponibile a dare una mano al governo' risponde: "Io sulla linea della razionalità e del dialogo ci sono. Anche perché, se alla conflittualità imposta dalle regionali si somma quella parlamentare e infine lo scontro sociale frutto della crisi, siamo alla bancarotta". Insomma, la porta non è ancora chiusa.

Una poltronissima per Brunetta, siamo a una clamorosa svolta: Berlusconi mette le mani sul governo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.