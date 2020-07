Stefano Bonaccini parla da premier: "Sì al Mes. Immigrazione? Non si può accogliere chiunque"

30 luglio 2020 a

a

a

Stefano Bonaccini, in piena emergenza coronavirus, si è aggiudicato una certa fama anche nel Pd, tanto che molti hanno fatto il suo nome come successore di Nicola Zingaretti. Eppure stando a molti rumors il governatore della Regione Emilia-Romagna non escluderebbe poltrone più alte, magari proprio quella di Palazzo Chigi: la corsa da premier è possibile. Ad avallare la teoria anche l'intervista rilasciata a La Stampa a ridosso del via libera alla proroga dello stato d'emergenza. Nel colloquio con il quotidiano il dem usa toni da premier, senza mai mancare di bacchettare i giallorossi: "Avevo sconsigliato di prolungare fino al 31 dicembre lo stato d'emergenza - ha chiosato -, perché di mese in mese dobbiamo poter verificare come stiano andando le cose e infatti sappiamo che oggi, a differenza di qualche mese fa, siamo in grado di andare all'"attacco" del virus, anche se non abbiamo ancora vinto".

Poi Bonaccini si lascia andare a un consiglio dal chiaro intento: "Io sono per prendere le risorse del Mes. Non voglio creare problemi nella maggioranza - mette subito le mani avanti accorgendosi di quanto le sue dichiarazioni possano essere pericolose -, ma i fondi del Mes senza condizionalità li prenderei subito". Non solo, perché il presidente della Regione non si limita a questo e chiede un briciolo di autonomia nella gestione dei fondi Ue, "perché un governo centrale non può pensare di investire e gestire tutte quelle risorse da solo".

"Gravi attacco al Meridione". M5s contro Bonaccini, altissima tensione col Pd: governo, profondo Sud

Il vero tema che tiene banco questi giorni, o meglio, il tallone d'Achille di questo esecutivo, Bonaccini lo conosce bene. "Serve molto rigore nella gestione del fenomeno immigrazione - spiega parecchio critico nei confronti dell'operato di Conte e Luciana Lamorgese -, per evitare che torni a essere un argomento in mano alla propaganda leghista. Siamo un Paese che non può accogliere chiunque e nessun Paese può farlo. Dobbiamo integrare chi arriva per lavorare e per studiare ma sul tema della sicurezza serve un approccio molto pragmatico". Bonaccini insomma parla "come se fosse Zingaretti" (e, probabilmente, pensa allo scranno di Conte).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.