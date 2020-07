Stefano Bonaccini, la sconvolgente mutazione del governatore Pd: ecco il suo volto fino a solo pochi mesi fa

20 luglio 2020 a

a

a

Ci credete se vi diciamo che quello che vedete qui sotto è Stefano Bonaccini? Lo stesso Bonaccini che governa l'Emilia Romagna sotto l'effige del Pd e che, si sussurra, sarebbe tentato dalla svolta politica a livello nazionale? Già, è proprio lui. E, come rivela Dagospia, il nuovo look si era manifestato già ai tempi della campagna elettorale delle regionali (dunque, nemmeno troppo tempo fa: si è votato a gennaio 2020): occhiali a goccia, addio ai chili di troppo, palestra, jeans con i risvolti. Insomma, una rivoluzione copernicana per essere più "accattivante". Sempre Dago, aggiunge che la "mutazione" è stata curata da Marco Agnoletti e dalla Jump Media (si tratta dell'ex portavoce di Matteo Renzi). Insomma, qui sotto un Bonaccini quasi irriconoscibile.

"Il Sud ora aspetti". Bonaccini, cortocircuito Pd-Lega, Un terremoto politico a sinistra: stufo di Conte (e di Zingaretti)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.