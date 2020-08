Luca Zaia, ecco dove trascorrerà le sue vacanze estive: tutto l'orgoglio veneto del Doge

02 agosto 2020 a

Estate, tempo di vacanze. Nonostante il coronavirus. Ed è tempo di vacanze anche per i politici. E così il Corriere della Sera ha indagato, chiedendo a diversi leader dove trascorreranno le ferie. Si va da Beppe Sala in Liguria fino a Matteo Salvini in Toscana, anche per sostenere Susanna Ceccardi in vista delle regionali di settembre. Poi Giorgia Meloni, che come sempre si dividerà tra Marche e Puglia, dove si reca sempre con la sua famiglia. Silvio Berlusconi dovrebbe scegliere la sua tenuta in Sardegna e Maria Elena Boschi resterà in Italia, in una località che non rivela. Sardegna anche per Luigi Di Maio. Infine si arriva a Luca Zaia, il governatore del Veneto sempre più in alto nei sondaggi che ne rilevano il gradimento, il quale ha spiegato che, subissato di impegni tra coronavirus e campagna elettorale, non si muoverà dalla sua casa di campagna, rigorosamente in Veneto. Sempre al lavoro, insomma: una decisione, quella del Doge, che sarà molto apprezzata.

