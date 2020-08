Sondaggio Ghisleri, altro balzo di Giorgia Meloni: travaso di voti da Salvini, il centrodestra aumenta il vantaggio

05 agosto 2020 a

a

a

Altro balzo di Giorgia Meloni nel sondaggio condotto da Euromedia Research, l’istituto diretto da Alessandra Ghisleri. La leader di Fdi ha guadagnato un punto e mezzo nelle ultime settimane, passando dal 13,5 del 21 luglio al 14,9 per cento del 3 agosto. L’ennesimo segnale di una crescita costante e sempre più imponente: continua il travaso di voti da Matteo Salvini, che invece con la Lega perde 1,6 punti e scende al 24,9%. In molti parlano di crisi di consensi derivante dal fatto che l’ex ministro avrebbe perso il suo “tocco magico”, ma i sondaggi testimoniano che il Carroccio è comunque di gran lunga il primo partito italiano.

“Basta, me ne vado”. Salvini, il dualismo con Zaia e l'assedio mediatico sulla scissione: cosa succede nella Lega

E non è tutto, perché nelle ultime due settimane l’area di centrodestra è salita al 47,4% (+0,6) e ha guadagnato ulteriore terreno su quella di governo, rilevata al 41,5% (-0,6). All’interno della maggioranza giallorossa il M5s è l’unico partito a far registrare un leggero segno positivo - è dato al 16%, +0,2 rispetto al 21 luglio - mentre Pd (20,5%, -0,3) e Iv (2,9%, -0,5) sono in perdita. La Ghisleri su La Stampa pone però l’accento su un dato che dovrebbe far sorgere qualche domanda a Salvini: “Oggi il 58,9% degli elettori italiani è convinto che Lega e Salvini stiano vivendo un periodo di crisi e tra questi il 61,5% crede che si tratti di una crisi irreversibile, di una discesa infinita che, visti i numeri, porterebbe ad uno scossone dentro il panorama politico nazionale. Tuttavia - evidenzia la direttrice di Euromedia Research - mentre si discute della situazione di Salvini nei sondaggi ciò che emerge è proprio lo scetticismo verso tutte le forze politiche e i loro leader: il 39,5% degli italiani è ancora indeciso sulla sua scelta di voto”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.