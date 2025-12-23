Giorgia Meloni, gli auguri di Natale: "Una nazione straordinaria. Attenti, l'anno prossimo..."

Gli auguri di Natale arrivano al termine di un’altra battaglia dura, quella che ha portato al via libera definitivo alla manovra, oggi, martedì 23 dicembre. E proprio da lì Giorgia Meloni ha scelto di partire, rivolgendo subito un messaggio di ringraziamento e di incoraggiamento ai suoi parlamentari. Durante il brindisi natalizio nella sala Tatarella di Montecitorio, il presidente del Consiglio ha fatto gli auguri e si è complimentata per il lavoro svolto alla Camera e al Senato dai gruppi di Fratelli d’Italia, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti. Un incontro dal clima disteso e sereno, al quale hanno preso parte anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e la responsabile della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni.

Dagli auguri ai parlamentari, Meloni ha poi allargato lo sguardo sul percorso affrontato dal governo e su ciò che attende Palazzo Chigi nei prossimi mesi. Un anno che sta per chiudersi e che, come ha ricordato nel discorso di auguri ai dipendenti della Presidenza del Consiglio, “è stato tosto per tutti noi”. Con una battuta che è anche un monito: “Non preoccupatevi perché l’anno prossimo sarà molto peggio. Quindi riposatevi adeguatamente durante queste feste perché dobbiamo continuare a dare risposte a questa nazione straordinaria", ha avvertito Meloni.