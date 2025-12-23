Juventus, Zhegrova non è alla Continassa: ecco cosa è successo

L’ultima seduta alla Continassa si è aperta con un’assenza inattesa: Edon Zhegrova non ha preso parte all’allenamento a causa di una sindrome influenzale che lo ha costretto a restare ai box. Un piccolo imprevisto che si aggiunge alla gestione attenta delle energie in vista del prossimo impegno ufficiale, fissato per il 27 dicembre all’Arena Garibaldi contro il Pisa. Non l’unica notizia emersa dal quartier generale bianconero, dove le novità riguardano tanto il campo quanto i piani alti della società.

Sul fronte dirigenziale, infatti, la Juventus è pronta a completare il tassello mancante del proprio organigramma. Dopo mesi di valutazioni, il club ha individuato in Marco Ottolini il profilo giusto per il ruolo di direttore sportivo. Per lui si tratterebbe di un ritorno a Torino: tra il 2018 e il 2022 aveva già lavorato in bianconero, prima nello scouting internazionale e successivamente come responsabile dei calciatori in prestito. Dopo l’esperienza al Genoa, conclusa ufficialmente il 31 ottobre con la risoluzione definitiva del contratto, Ottolini ha trovato un accordo verbale con la Juve. La firma è attesa a breve e consentirà alla società di sistemare definitivamente la propria area sportiva, dopo la recente nomina di François Modesto come direttore tecnico.