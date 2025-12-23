Bastoni, il "like" scatena l'Inferno: Inter, ansia tra i tifosi

Le voci che accostano Alessandro Bastoni al Barcellona, finora rimaste sullo sfondo del mercato europeo, tornano improvvisamente a farsi notare. Non ci sono trattative ufficiali né segnali formali, ma alcuni dettagli social stanno alimentando la curiosità attorno al futuro del difensore dell’Inter. E nel calcio contemporaneo, si sa, anche un gesto virtuale può diventare un indizio da osservare con attenzione.

Nei giorni scorsi Bastoni aveva commentato con naturalezza le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, ammettendo di sentirsi lusingato da accostamenti a un club del calibro blaugrana, senza però andare oltre. Parole misurate, che non lasciavano intendere sviluppi imminenti. A far riaccendere il dibattito, però, sono arrivati alcuni “mi piace” comparsi sui social, diventati rapidamente oggetto di interpretazioni.

Il difensore nerazzurro ha infatti apprezzato due post di Fabrizio Romano, giornalista specializzato in mercato, dedicati alla vittoria del Barcellona sul campo del Villarreal, firmata da Raphinha e Lamine Yamal. Un gesto che, preso singolarmente, potrebbe rientrare nella normale sportività di un calciatore che conosce bene l’ambiente catalano, affrontato in recenti e memorabili sfide di Champions League.

Il dettaglio che ha attirato maggiore attenzione, però, è arrivato subito dopo. Bastoni ha messo “like” anche a quattro commenti di tifosi che, notando i suoi apprezzamenti, lo invitavano apertamente a vestire la maglia del Barcellona. In totale sei segnali social che, senza costituire una prova concreta, hanno inevitabilmente acceso le fantasie dei sostenitori blaugrana e dei commentatori di mercato. Al di là dei like, resta il profilo tecnico.

Bastoni è considerato uno dei migliori difensori europei e il Barcellona, impegnato in un processo di ricostruzione, avrebbe bisogno di innesti di alto livello per competere stabilmente ai massimi livelli. L’Inter, dal canto suo, non lo considera cedibile: in passato, di fronte a un interesse del Liverpool, la valutazione era stata fissata intorno agli 80 milioni di euro. Per ora, più che una trattativa, resta un intreccio di segnali da monitorare.