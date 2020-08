Paola Pessina, l'ex sindaco di Rho insulta Giorgia Meloni: "Troppo testosterone, quasi calva. Brutta e...", per la compagna finisce malissimo

05 agosto 2020 a

a

a

"Stai diventando calva, l'eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti". Questo l'orrore di Paola Pessina, ex sindaco di Rho del Pd, contro Giorgia Meloni. Un post vergognoso di cui vi avevamo già dato conto. Ma ora ci sono degli sviluppi. La Pessina, infatti, si è dimessa da vicepresidente della Fondazione Cariplo. Insomma, le scuse alla leader di Fratelli d'Italia, che aveva messo in evidenza sui social il trattamento ricevuto, non sono bastate. Ieri, martedì 4 agosto, il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, e la Pessina hanno avuto un colloquio sul post pubblicato su Facebook. Risultato? Addio. "Hanno convenuto che le affermazioni e il linguaggio utilizzati in quella occasione - si legge nella nota della Fondazione - non rispecchino in alcun modo i valori che la Fondazione incarna e l'atteggiamento che ogni giorno pone nel proprio operato, risultando inappropriati soprattutto per chi riveste un ruolo istituzionale", ha fatto sapere la Fondazione in una nota. E ancora, "per coerenza e rispetto della Fondazione, ha ritenuto di presentare le proprie dimissioni". Tanti saluti alla Pessina, insomma.

"Sei quasi calva. Eccesso di testosterone? Brutta e pure...". Orrore contro la Meloni del sindaco di sinistra, la replica fulminante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.