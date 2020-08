Gianluigi Paragone a Stasera Italia: "Conte fatto di gomma". E Maurizio Lupi se la ride

05 agosto 2020 a

"Chi cerca di prevedere la data di caduta del governo fa un grosso errore". Gianluigi Paragone, ospite a Stasera Italia su Rete Quattro, non le manda a dire a Giuseppe Conte. In studio da Veronica Gentili mercoledì 5 agosto, l'ex grillino delinea una situazione in stallo: "Il governo non cade - ribadisce ancora una volta -. Il motivo? La materia di cui è fatto il presidente del Consiglio. Conte è di gomma. Lui e il suo governo riescono a rimbalzare qualsiasi impatto negativo". Una frase che strappa un sorriso anche a Maurizio Lupi.

"Un po' - prosegue Paragone - questo è dovuto alla debolezza dell'opposizione, ma un po' della debolezza della compagine del governo". Ma il problema è un altro: "A fronte di cotanta debolezza, il paese non riesce a trovare un punto di equilibrio e rischia di essere travolto da una crisi che, in assenza di un progetto e di una visione, è il paese reale che ci andrà di mezzo".

